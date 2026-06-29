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La falla geológica en Yaracuy viene siendo revisada desde hace unos días, los expertos encontraron el punto exacto donde quedó una grieta. El pasado 24 de junio se informó sobre el epicentro de los dos terremotos en la entidad yaracuyana.

Es por ello que los geólogos hicieron la inspección de dicha grieta que quedó en el lugar. El equipo de profesionales está integrado por el Colegio de Ingenieros, fundacite, Ingeomin, entre otros.

Falla geológica en Yaracuy es revisada por expertos

Las fallas fueron descubiertas en el municipio Veroes, las revisiones se han hecho en varias comunidades como Agua Negra. Palmarejo, La Hoya, además de poblaciones como La Yuca y El Guayabo.

Dicha revisión terminará en un estudio e informe de la misma, donde se determine lo ocurrido y la situación actual del territorio. Esto con el fin de llevar tranquilidad a la población en dicha entidad.

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