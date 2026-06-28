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La suspensión de clases aumenta por una semana más y comprende desde este lunes 29 de junio hasta el viernes 3 de julio en toda Venezuela.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció la medida nacional como consecuencia de los daños ocasionados por los recientes terremotos.

Suspensión de clases en Venezuela aumenta

La decisión ejecutiva responde a las evaluaciones de infraestructura y contingencias derivadas de los dos sismos registrados el pasado 24 de junio.

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Las autoridades e instituciones educativas mantendrán el monitoreo de los planteles durante este período para asegurar un retorno seguro a las aulas.

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