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La directiva de los Tigres de Aragua habilitó el estadio José Pérez Colmenares de Maracay como centro de acopio.

Estadio de Maracay Centro de Acopio

El punto de recepción opera en un horario comprendido hasta las 5:30 de la tarde para coordinar el inventario de las donaciones.

En el recinto se priorizará el acopio de agua potable, alimentos no perecederos e insumos médicos que serán transferidos a las zonas afectadas.

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Adicionalmente, la organización deportiva estableció que los ciudadanos que colaboren podrán registrar sus datos para optar a boletos gratuitos de la temporada 2026-2027 de la LVBP.

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