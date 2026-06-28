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El Gobierno de Brasil despachó un tercer vuelo con ayuda humanitaria de emergencia como parte del despliegue logístico internacional por los terremotos del 24 de junio en Venezuela.

El cargamento incluye insumos médicos de emergencia y estructuras para un hospital de campaña destinado a los afectados por los sismos.

Ayuda humanitaria de Brasil a Venezuela

El envío contempla un lote masivo de medicamentos esenciales. Entre ellos, material quirúrgico y cinco kits de calamidad diseñados para atender a unas 1.500 personas durante un mes.

Las autoridades informaron que el primer vuelo arribó a la Base Aérea El Libertador en Maracay, mientras que el segundo transportó la estructura de un hospital de campaña de la Marina.

Así como 100 purificadores de agua solares y un contingente de 48 militares especializados.

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