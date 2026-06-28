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Las palabras del exgrandeliga dominicano David Ortiz no se hicieron esperar, ayer el conocido “Big Papi” estuvo a la cabeza de la colecta que organizaron los Medias Rojas de Boston. Ortiz, el embajador deportivo tuvo palabras para Venezuela.

Como es conocido, el pasado 24 de junio el país suramericano sufrió dos terremotos dejando ya más de 1.400 fallecidos. Es por ello que muchos deportistas también han estado recogiendo insumos para enviarlos al país.

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Exgrandeliga dominicano David Ortiz

“Ellos saben que los amo, estamos aquí activos”, dijo Ortiz en medio de la colecta. Varios equipos de Grandes Ligas han organizado colaboraciones para nuestro país.

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