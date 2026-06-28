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La cifra de fallecidos a causa de los terremotos que sacudieron severamente a siete entidades del país aumentó a 1.450 personas, según el balance oficial ofrecido este domingo 28 de junio por el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez.

Durante el parte informativo, Rodríguez detalló que se reportan 3.150 personas heridas —quienes se encuentran ingresadas en los hospitales de La Guaira y demás estados afectados—, así como un total de 12.721 personas damnificadas.

Informó que en el terreno se mantiene un contingente de más de 25.000 rescatistas, personal militar, policial, bomberos, Protección Civil, Cruz Roja y diversas organizaciones que participan en la búsqueda denodada de cuerpos y sobrevivientes.

Rodríguez enfatizó que las operaciones se encuentran en «horas críticas y cruciales» tanto para seguir salvando vidas como para la edificación de campamentos temporales destinados a quienes perdieron sus hogares o no pueden retornar a sus viviendas por seguridad. Al respecto, resaltó que con el pasar de las horas «cada vida salvada es un milagro, es también la respuesta al esfuerzo de miles y miles de personas donde incluimos y agradecemos para siempre a los 2.624 rescatistas y delegaciones internacionales que nos acompañan».

Para garantizar la protección social, el Gobierno Bolivariano ha atendido a 73.937 familias con la distribución de 7.225.000 kilogramos de alimentos y la entrega directa de 20.000 bolsas de comida, priorizando al estado La Guaira por ser el más afectado por la devastación. De igual forma, se han servido 222.147 platos de comida caliente en los sectores vulnerables.

Atención médica y apoyo internacional

En el ámbito sanitario, el parlamentario destacó que un total de 12.049 personas han recibido atención médica directa por parte de los galenos entre Caracas, La Guaira, Valencia y Aragua; de este grupo, 4.200 ciudadanos recibieron asistencia médica general, 7.168 fueron evaluados por triaje y 527 pacientes fueron trasladados hacia la ciudad de Caracas para ser atendidos en la red de salud pública y privada.

Finalmente, Rodríguez resaltó el incremento del apoyo humanitario internacional con el arribo de 2.624 rescatistas extranjeros, 137 caninos especializados en la búsqueda de personas con vida, 49 vehículos de apoyo técnico y un total de 84,4 toneladas de equipamiento, medicamentos e insumos médicos quirúrgicos para robustecer la atención de la emergencia.

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