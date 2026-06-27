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¿Cuándo funcionará el metro y ferrocarril? Lo que dijo la Ministra Faría

By Lubin Molero
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Cuándo funcionará el metro y ferrocarril
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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La ministra de Transporte, Jacqueline Faría habló sobre cuando funcionará de nuevo el sistema metro y ferrocarril en Venezuela.

Dejando saber que los subterráneos de Caracas, Valencia y Maracaibo, junto al tramo ferroviario de los Valles del Tuy, reanudarán operaciones tras evaluaciones técnicas.

Cuándo funcionará el metro y ferrocarril

Faría, informó que tras un análisis exhaustivo del diagnóstico situacional a nivel nacional se autorizó el reinicio de las actividades este domingo 28 de junio.

Las inspecciones abarcaron rieles, túneles y el sistema automatizado de control para garantizar la seguridad operativa.

 

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Metro Los Teques

Así mismo, la funcionaria detalló que el sistema Metro de Los Teques permanecerá temporalmente fuera de servicio debido a que aún se encuentran subsanando fallas técnicas específicas en su estructura.

Las autoridades civiles y de transporte mantienen el despliegue de personal para monitorear el correcto funcionamiento de las líneas habilitadas.

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