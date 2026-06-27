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El pelotero de los Delfines de La Guaira Gorkys Hernández, confirmó el fallecimiento de su esposa, Deisy María Tovar.

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El experimentado jardinero de 38 años dio a conocer la noticia a través de sus plataformas digitales, donde dedicó un emotivo mensaje de despedida a su esposa. Tovar, falleció a consecuencia del fuerte sismo que azotó al país el pasado miércoles 24 de junio.

Fallece Esposa de Gorkys Hernández

En su publicación, Hernández agradeció el apoyo incondicional que siempre recibió de ella a lo largo de su carrera. Así mismo, manifestó su compromiso de mantenerse firme para guiar a su familia.

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El lamentable suceso ha desatado una ola de solidaridad y condolencias por parte de fanáticos, compañeros de equipo y diversas personalidades del deporte nacional hacia el jugador en este difícil momento.

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