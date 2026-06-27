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Funvisis reportó sismo de magnitud 5.0 en Maracay

By Lubin Molero
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Sismo en Maracay hoy sábado
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Un nuevo sismo se registró la tarde de este sábado 27 de junio en Maracay, al norte del estado Aragua, según el reporte oficial.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) informó en su reporte preliminar que el movimiento telúrico ocurrió a las 3:20 PM.

Sismo en Maracay hoy sábado

El sismo tuvo una magnitud de 5.0 y una profundidad de 8.8 kilómetros, localizándose el epicentro a 41 kilómetros al norte de Maracay.

 

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El reporte técnico también ubicó el evento a 46 kilómetros al noreste de Puerto Cabello. Al tratarse de un sismo sentido en varias regiones, los organismos de seguridad recuerdan a la población mantener la calma y seguir los canales informativos oficiales.

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