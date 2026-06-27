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El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, descartó fallas en la estructura del viaducto Caracas – La Guaira. Luego de realizar evaluaciones técnicas.

Las inspecciones especializadas efectuadas cada 12 horas confirmaron que el viaducto se encuentra operativo al 100 %, aclarando que los videos virales en plataformas digitales solo muestran una pequeña grieta en una baranda.

Viaducto Caracas La Guaira

Las autoridades calificaron como falsos los reportes de colapso y exhortaron a la ciudadanía a no difundir rumores que generen alarmas innecesarias.

Así mismo, se reiteró la solicitud a los conductores de evitar trasladarse hacia el litoral central con el fin de mantener los canales viales despejados para las unidades de emergencia y rescate.

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