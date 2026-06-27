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El FC Barcelona, a través de su fundación, ha abierto una campaña de captación de fondos para dar respuesta a la emergencia humanitaria existente tras el terremoto de esta semana en Venezuela y ha anunciado una aportación inicial de 100.000 euros.

Ante la emergencia humanitaria provocada por los terremotos que han afectado a Venezuela, la Fundación FC Barcelona pone en marcha una campaña extraordinaria de captación de fondos, con una aportación inicial de 100.000 €.https://t.co/JHS44OBZCN pic.twitter.com/C5Rk0Y8q0g — Barça Foundation (@FundacioFCB) June 27, 2026

La citada cantidad se destinará a reforzar la acción de las organizaciones humanitarias con las que colabora habitualmente sobre el terreno, después de poner en marcha una campaña extraordinaria de captación de fondos para dar respuesta a la emergencia humanitaria que afecta a millones de personas en Venezuela.

Además, con el objetivo de facilitar la participación de toda la comunidad azulgrana, a partir del 1 de julio el FC Barcelona incorporará un mecanismo de redondeo solidario en distintos puntos de venta de las instalaciones del club.

«La situación humanitaria en Venezuela continúa afectando a millones de personas, especialmente a niños, niñas y adolescentes, que requieren una respuesta coordinada de la comunidad internacional. Ante esta realidad, la Fundación FC Barcelona hace un llamamiento a la solidaridad de socios, socias, peñistas, aficionados, empresas y ciudadanía para que se sumen a esta iniciativa solidaria», asegura el club catalán en un comunicado.

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