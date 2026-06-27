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España elimina a Uruguay tras error de Muslera

By Lubin Molero
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España elimina a Uruguay en el Mundial
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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La selección de España venció 1-0 y eliminó a Uruguay en Guadalajara para quedarse con el liderato del Grupo H del Mundial.

En un compromiso caracterizado por el juego físico y la alta tensión sobre el césped, un error decisivo del guardameta Fernando Muslera al minuto 42 sentenció la eliminación del combinado dirigido por Marcelo Bielsa.

España elimina a Uruguay en el Mundial

El arquero uruguayo no logró contener un remate sin mayor complicación ejecutado por Álex Baena. Permitiendo así que el balón ingresara a las redes para el único tanto de la noche.

 

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Tras el gol, la escuadra charrúa sufrió la baja por lesión de Manuel Ugarte y, posteriormente, la expulsión de Agustín Canobbio en la segunda mitad.

Con este resultado, España avanza como primera de grupo con 7 puntos, mientras que Uruguay se despide oficialmente del certamen en la ronda de grupos al culminar en la tercera posición con apenas dos unidades.

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