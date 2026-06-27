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El futbolista Yimvert Berroterán y la exatleta Estefanía Lara fallecieron a causa de los terremotos del pasado 24 de junio.

Figuras del deporte

El fútbol venezolano está de luto tras confirmarse el hallazgo sin vida del jugador de la Vinotinto sub-20, Yimvert Berroterán, quien se encontraba atrapado entre los escombros provocados por los fuertes movimientos telúricos.

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Así mismo, la tragedia alcanzó al taekwondo nacional con el fallecimiento de la exatleta falconiana Estefanía Lara. Perdió la vida junto a sus hijos en la región de La Guaira.

Yimvert Berroterán y Estefanía Lara

Ante el lamentable suceso, las respectivas federaciones emitieron comunicados expresando su total solidaridad con los familiares de los deportistas.

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