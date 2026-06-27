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Un sismo de magnitud 4.9 se registró la tarde de este viernes 26 de junio al norte de Maracay, según datos oficiales.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) informó en su reporte oficial de la que el sismo ocurrió a las 6:16 PM.

Sismo de magnitud 4.9 en Maracay

El movimiento telúrico tuvo una profundidad muy superficial de 4.6 kilómetros y su epicentro se ubicó exactamente a 44 kilómetros al norte de Maracay, estado Aragua.

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El reporte oficial detalló que el sismo también se localizó a 50 kilómetros al noroeste de La Victoria. Las autoridades instan a la población a mantener la calma ante la actividad sísmica reciente.

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