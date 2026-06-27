NacionalPortada

Funvisis reportó sismo de magnitud 4.9 en Maracay

By Lubin Molero
0
74
Sismo de magnitud 4.9 en Maracay
Foto: Cortesía

Más del Autor

Lubin Molero
Lubin Molero
IOTA Latino
Compartir

Un sismo de magnitud 4.9 se registró la tarde de este viernes 26 de junio al norte de Maracay, según datos oficiales.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) informó en su reporte oficial de la que el sismo ocurrió a las 6:16 PM.

Sismo de magnitud 4.9 en Maracay

El movimiento telúrico tuvo una profundidad muy superficial de 4.6 kilómetros y su epicentro se ubicó exactamente a 44 kilómetros al norte de Maracay, estado Aragua.

El reporte oficial detalló que el sismo también se localizó a 50 kilómetros al noroeste de La Victoria. Las autoridades instan a la población a mantener la calma ante la actividad sísmica reciente.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Francia golea a Noruega con Hat-trick de Dembélé

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
ViaFunvisis
Artículo anterior
Francia golea a Noruega con Hat-trick de Dembélé
Artículo siguiente
Restringen acceso vehicular hacia La Guaira desde este momento
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes