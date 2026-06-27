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La Selección de Francia venció con autoridad 4-1 vs Noruega en Boston para cerrar con puntaje perfecto la fase de grupos del Mundial

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En un compromiso donde el delantero Erling Haaland recibió descanso por parte del cuerpo técnico noruego, Ousmane Dembélé se convirtió en la gran figura del partido al marcar un triplete en poco más de media hora de juego.

Francia vs Noruega Mundial.

Los dos primeros tantos llegaron tras asistencias de Kylian Mbappé, mientras que el tercero fue habilitado por Aurélien Tchouaméni.

Pese al descuento transitorio de Schjelderup para los nórdicos y un penal errado por Larsen en la segunda mitad, el combinado galo mantuvo el dominio absoluto del juego y selló la goleada en el tiempo de descuento gracias a una anotación de Désiré Doué. Con este resultado, Francia avanza líder con 9 puntos y jugará los dieciseisavos de final en Nueva York, mientras que Noruega clasifica como segunda y se medirá a Costa de Marfil en Dallas.

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