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Las autoridades activaron una jornada especial para quienes deseen donar sangre en Caracas los tras sismos, con el fin de garantizar el abastecimiento hospitalario.

El Ministerio de Salud convocó a un despliegue urgente de captación de donantes voluntarios desde este viernes 26 hasta el domingo 28 de junio.

Los puntos de atención habilitados en la región capital abarcan:

Banco Mundial de Sangre

Hemocentro de Chacao

Hospitales: Universitario de Caracas, Pérez de León II, Domingo Luciani, José Gregorio Hernández (Catia) y el Victorino Santaella.

Donar Sangre en Caracas tras sismo

Los ciudadanos que acudan a colaborar deben cumplir con los requisitos básicos exigidos por el personal médico, los cuales incluyen ser mayor de 18 años, tener un peso mínimo de 50 kilogramos, asistir desayunados y no presentar síntomas de gripe reciente ni estar bajo tratamiento con antibióticos.

Asimismo, las personas que posean tatuajes deben acumular más de un año desde el momento de su realización.

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