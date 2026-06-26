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El presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez, exhortó a la no obstrucción de vías hacia el litoral central (La Guaira) para garantizar el tránsito de los cuerpos de rescate.

La saturación vehicular en las rutas hacia La Guaira está atrasando el traslado crítico de heridos hacia los hospitales de Caracas y Miranda.

Obstrucción de Vías Hacia La Guaira

Por ello, las autoridades exigen dejar las vías libres para el uso exclusivo de los cuerpos de seguridad, rescate y las fuerzas armadas. Así mismo, se confirmó que ya se contabilizan 302 eventos sísmicos en el país, incluyendo los dos terremotos principales.

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Para canalizar la ayuda de forma ordenada, el Gobierno Nacional habilitó dos centros de acopio en Caracas: la carpa de La Carlota y la Almacenadora Caracas en Catia, donde se reciben agua, alimentos y colchones.

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