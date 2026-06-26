NacionalPortada

Jorge Rodríguez pide liberar vías hacia La Guaira

By Lubin Molero
0
57
Obstrucción de Vías Hacia La Guaira
Foto: Cortesía

Más del Autor

Lubin Molero
Lubin Molero
IOTA Latino
Compartir

El presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez, exhortó a la no obstrucción de vías hacia el litoral central (La Guaira) para garantizar el tránsito de los cuerpos de rescate.

La saturación vehicular en las rutas hacia La Guaira está atrasando el traslado crítico de heridos hacia los hospitales de Caracas y Miranda.

Obstrucción de Vías Hacia La Guaira

Por ello, las autoridades exigen dejar las vías libres para el uso exclusivo de los cuerpos de seguridad, rescate y las fuerzas armadas. Así mismo, se confirmó que ya se contabilizan 302 eventos sísmicos en el país, incluyendo los dos terremotos principales.

Para canalizar la ayuda de forma ordenada, el Gobierno Nacional habilitó dos centros de acopio en Caracas: la carpa de La Carlota y la Almacenadora Caracas en Catia, donde se reciben agua, alimentos y colchones.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Estas son las plataformas digitales para ubicar o reportar mascotas luego del terremoto

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
ViaVTV
Artículo anterior
Estas son las plataformas digitales para ubicar o reportar mascotas luego del terremoto
Artículo siguiente
Liga Mayor de Béisbol suspende definitivamente la Temporada 2026
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes