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Hay hasta ahora dos plataformas digitales para ubicar o reportar mascotas, luego del terremoto del pasado miércoles 24 de junio. Estas fueron creadas con el fin de reunir a las familias con los animales.

Varias mascotas han sido rescatadas de los escombros en zonas de La Guaira, como Caracas y otras áreas afectadas por el terremoto. Es por ello que puedes ubicarla si ha sido registrada en estas plataformas.

Plataformas digitales para ubicar o reportar mascotas luego del terremoto

Dos de las herramientas más destacadas que no requieren registro previo son: Huella Scan: Un sistema de reporte público donde puedes publicar de inmediato la información de tu mascota perdida o encontrada

Patitas a Salvo: Plataforma web habilitada para concentrar reportes de mascotas extraviadas luego del terremoto. Además, organizaciones de rescate animal y brigadas civiles están trabajando activamente en las zonas afectadas para atender y resguardar a los animales.

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