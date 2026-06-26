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La cifra de fallecidos por terremoto en Venezuela fue actualizada hoy viernes por la presidenta encargada Delcy Rodríguez. La mandataria confirmó la cifra de 589 fallecidos hasta ahora.

En cuanto al número de personas heridas por el terremoto reportado el día miércoles 24 de junio dijo que la cifra es de 2.980 personas. Estas están siendo atendidas en los centros de salud del país.

Cifra de fallecidos por terremoto en Venezuela fue actualizada

Dijo Rodríguez que La Guaira, capital del estado del mismo nombre quedó militarizada a partir de hoy.

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