ActualidadNacionalLo más visto

Cifra de fallecidos por terremoto en Venezuela subió a 589 y se militariza La Guaira

By Redacción Carabobo
0
136
Cifra de fallecidos por terremoto en Venezuela
Foto: Globovisión.

Más del Autor

Redacción Carabobo
Redacción Carabobo
IOTA Latino
Compartir

La cifra de fallecidos por terremoto en Venezuela fue actualizada hoy viernes por la presidenta encargada Delcy Rodríguez. La mandataria confirmó la cifra de 589 fallecidos hasta ahora.

En cuanto al número de personas heridas por el terremoto reportado el día miércoles 24 de junio dijo que la cifra es de 2.980 personas. Estas están siendo atendidas en los centros de salud del país.

Cifra de fallecidos por terremoto en Venezuela fue actualizada

Dijo Rodríguez que La Guaira, capital del estado del mismo nombre quedó militarizada a partir de hoy.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Clima hoy 26 de junio de 2026 en Venezuela y lo que dijo el INAMEH

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceGlobovisión
Artículo anterior
Efemérides del 26 de junio, Día de la Preservación de los Bosques Tropicales
Artículo siguiente
Rescatistas de El Salvador, México, Estados Unidos y Suiza arribaron al país
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes