Compartir

Las efemérides del 26 de junio nos recuerdan que hoy es el Día Internacional de la Preservación de los Bosques Tropicales. Abogamos por mejores políticas mundiales para el cuido de estos espacios por el bien del planeta.

Nace Salvador Allende (1908) Médico y político chileno. Fue presidente de ese país y derrocado el 11 de septiembre de 1973. Muchas naciones recuerdan al hombre de lentes que gobernaba en esa nación.

Muere Antonio Herrera Toro (1914) Pintor venezolano.

Nace Yoshiro Nakamatsu (1928) Inventor japonés, considerado como uno de los mayores inventores de la historia. Se le atribuyen más de 3.000 inventos patentados superando al gran Thomas Alva Edison. Tecnologías e Inventos que Cambiaron al Mundo.

Nace José Luis Armenteros (1943) Músico y compositor español.

Se inaugura la Central Nuclear de Óbninsk en Rusia (1954). Fue la primera central nuclear civil de la historia.

El Barcelonazo. Fue una sublevación militar contra el gobierno del presidente Rómulo Betancourt (1961).

Efemérides del 26 de junio

Se utiliza por primera vez en la historia, un lector de códigos de barras para escanear un artículo (1974). Fue una caja de chicles en el Supermercado Marsh en Troy, Ohio, Estados Unidos.

En el Marquet Square Arena de Indianápolis, Elvis Presley da su último concierto en vivo (1977).

Se realiza por primera vez en la historia la Copa América en Venezuela (2007). Una Copa que quedó para el recuerdo como una de las mejores que se ha hecho en el continente. Brasil y Argentina disputaron dicho torneo con la presencia de un joven llamado Lionel Messi.

Hoy se celebra el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura. Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas