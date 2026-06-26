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Nubosidad fragmentada a esta hora de la mañana en el centro del país. La situación del clima hoy 26 de junio de 2026 en Venezuela se mantiene con nubosidad al sur de Venezuela además de lluvias probables en Bolívar, Amazonas y Apure.

Situación General, Se estima cielo parcialmente nubado y zonas despejadas, sin embargo, tendremos áreas nubladas con precipitaciones variables en partes de nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Apure, oeste de Barinas, Andes y Zulia; así mismo, no se descartan lloviznas dispersas en la región Central.

Continúa cielo parcialmente nublado alternando con áreas despejadas en la mayor parte del territorio nacional, sin embargo, se presentan precipitaciones en partes de nuestra Guayana Esequiba, sur de Bolívar, Amazonas, sur de Apure, norte de Mérida, oeste de Lara y sur del Zulia

Clima hoy 26 de junio de 2026 en Venezuela y lo que dijo el INAMEH

En la Península de Paraguaná y zonas de La Guajira se esperan altas temperaturas, sobre los 38 grados para hoy lunes. En el centro del país con temperaturas máximas a los 32 grados para hoy.

Solo en el estado Mérida se esperan ocho grados en horas de la madrugada en sus zonas montañosas. En la cordillera de La Costa se espera al menos 22 grados durante la madrugada hoy lunes.

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