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Es uno de los remedios de la abuela más infalibles, de hecho estas vigilaban que ya el cuerpo no tuviera el virus para planear un viaje. Ir a la playa luego de una gripe tiene sus beneficios para el cuerpo.

Ir a la playa durante la etapa final de recuperación de una gripe (sin fiebre) es beneficioso porque el agua salada y la brisa marina actúan como un descongestionante. Y expectorante natural.

Ayudando a limpiar las vías respiratorias. Además, la luz solar directa contribuye a la síntesis de vitamina D, fundamental para restaurar el sistema inmunológico. Recomiendan sentarse frente al mar y respirar profundo, de esa manera empieza la limpieza de las vías.

Ir a la playa luego de una gripe

Aprovechar el entorno costero ofrece ventajas específicas para tu recuperación. Recomiendan incluso caminar por la orilla de la playa, eso además de relejarte es beneficioso para el organismo.

Limpieza nasal: El agua salada funciona como un suero fisiológico que fluidifica y ayuda a expulsar la mucosidad acumulada.

Efecto antiséptico: Los iones y minerales del aire marino, ricos en yodo y zinc, reducen la inflamación y mejoran la capacidad respiratoria.

Recuperación inmune: La exposición moderada al sol estimula la producción de vitamina D, fortaleciendo tus defensas tras el desgaste energético de la enfermedad.

Nota médica: Es vital evitar el agua fría si aún sientes decaimiento o tienes fiebre, y abrigarte al salir del agua para eludir los cambios bruscos de temperatura. Que podrían reactivar el cuadro viral.

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