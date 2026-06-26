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Si estas en Bogotá y quieres colaborar con Venezuela, estos son los centros de acopio

By Danny Valdiviezo
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Colaborar con Venezuela

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Danny Valdiviezo
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Si estas en Bogotá y quieres colaborar con Venezuela, ya hay dos centros de acopio. Venezuela sufrió daños luego del doble terremoto ocurrido el 24 de junio de 2026. Es por ello que se espera la mano amiga de todos los países.

Cualquier colaboración es buena, en medicinas, pañales, ropa, comida no perecedera, agua, entre otros. Los venezolanos se organizaron en la capital neogranadina para recoger insumos para el país.

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