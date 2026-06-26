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La empresaria Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, promovió una recaudación de fondos que superó el millón de dólares para apoyar a las víctimas de los sismos en Venezuela.

A través de sus redes oficiales, la influencer compartió un mensaje de solidaridad y un enlace directo a una iniciativa de GoFundMe. Misma en coordinación por la organización I Love Venezuela Foundation.

Antonela Roccuzzo recaudó para Venezuela

Gracias a una respuesta global masiva que sumó más de 12.500 donantes en tiempo récord, los recursos obtenidos se destinarán de manera inmediata a cubrir la emergencia.

El financiamiento servirá para proveer atención médica, alimentos, agua potable y soporte logístico en refugios temporales. Recordemos que existen cientos de damnificados de las zonas más críticas, afectando principalmente a Caracas y La Guaira.

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