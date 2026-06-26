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Ecuador ganó ante Alemania y firmó un pase memorable en el New York Stadium que sacudió el grupo E. Impulsado por actuaciones individuales del más alto nivel.

Ecuador ganó ante Alemania

El gran protagonista de la jornada fue Pedro Vite, quien se llevó la medalla de oro del compromiso tras un despliegue imperial en el mediocampo.

El volante ganó once duelos individuales, sostuvo al equipo en los momentos más críticos y dio la asistencia clave para abrir el marcador.

La plata se la quedó Nilson Angulo, encargado de anotar el gol del empate y de romper líneas constantemente por la banda derecha con su desequilibrio.

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El podio lo completó Moisés Caicedo, quien formó una pared junto a Vite para dominar la mitad de la cancha, aportando tanto en el sacrificio defensivo como en la claridad para la distribución del balón.

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