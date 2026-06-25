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Un potente terremoto de magnitud 7,2 sacudió la costa central de Venezuela este miércoles 24 de junio de 2026 por la tarde, provocando graves daños estructurales en varias regiones.

El evento principal ocurrió a las 6:04 p.m. (hora local). Instantes después, se registró una réplica aún más violenta de magnitud 7,5 cerca de Yumare, estado Yaracuy.

Los sismos se sintieron con fuerza en Caracas, Carabobo, Miranda, La Guaira, Yaracuy y Trujillo. Las autoridades confirmaron el despliegue inmediato de todos los organismos de rescate, bomberos y Protección Civil para atender las emergencias.

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Terremoto en Venezuela Junio 2026

La capital venezolana registra uno de los panoramas más complejos tras el fuerte movimiento telúrico. Se reportan múltiples colapsos e importantes daños materiales en las siguientes zonas:

Estructuras colapsadas : Se confirmaron desplomes y situaciones de alarma en los sectores de Altamira y Los Palos Grandes , en el este de la ciudad.

Evacuaciones masivas : Vecinos de múltiples edificios residenciales y de oficinas tuvieron que desalojar las estructuras debido a la aparición de grietas y la rotura de vidrios.

Aeropuerto de Maiquetía: Usuarios en redes sociales captaron escenas de pánico dentro del terminal aéreo tras reportarse significativos daños en la infraestructura.

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Afectaciones en el estado Carabobo

El gobernador de la entidad, Rafael Lacava, llamó a la población a mantener la calma mientras se evalúan los daños en la región. Entre los reportes preliminares destacan:

Naguanagua : Se registró el derrumbe de la sede del instituto de educación CUAM (Colegio Universitario de Administración y Mercadeo), ubicado en la avenida Universidad, a pocos metros del distribuidor Bárbula.

San Joaquín: La estructura de la iglesia municipal sufrió severos daños en sus paredes y fachadas, siendo custodiada por el cuerpo de bomberos local.

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Alertas de tsunami en las costas

El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió un aviso preventivo para las costas venezolanas, así como para las islas de Aruba, Bonaire y Curazao.

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Habitantes de la playa de Pantanemo, en Puerto Cabello, compartieron imágenes que evidencian cómo el mar se recogió rápidamente poco después del primer impacto sísmico.

Cortes de servicios públicos

Como medida preventiva para evitar explosiones e incendios secundarios, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, informó la suspensión total del servicio de gas directo en los hogares.

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De igual manera, amplios sectores de Caracas y Carabobo permanecen a oscuras y sin conectividad debido a fallas masivas en el suministro eléctrico y las telecomunicaciones tras el terremoto en Venezuela.

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