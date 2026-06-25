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Fuerte sismo sacudió al país en horas de la tarde

By Danny Valdiviezo
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Sismo en Valencia 23 de junio
Foto: Cortesía

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Danny Valdiviezo
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Fuerte sismo sacudió al país en horas de la tarde de hoy miércoles 24 de junio de 2026. Hasta ahora se ha reportado que tuvo una magnitud de 7.1 grados, con un epicentro a 30 kilómetros de San Felipe, estado Yaracuy.

Fuerte sismo sacudió al país en horas de la tarde

Hasta ahora se han reportado la caída de algunos edificios en el país, la energía eléctrica se vio afectada en algunas zonas. De igual modo, el mismo se sintió en países como Colombia, Trinidad y Tobago.

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