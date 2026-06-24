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El Gobierno de Venezuela reconoció este miércoles 24 de junio los resultados de los comicios presidenciales en Colombia, donde resultó ganador el candidato Abelardo de la Espriella.

El pronunciamiento oficial se dio a conocer mediante un comunicado emitido por la cancillería de relaciones exteriores. Así como durante las declaraciones ofrecidas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en los actos del aniversario de la Batalla de Carabobo.

Venezuela reconoce resultados de Colombia

En el texto se destacó que el proceso electoral neogranadino transcurrió en un ambiente de normalidad y participación. Asimismo, las autoridades manifestaron la voluntad e importancia de mantener canales de diálogo abiertos basados en el respeto mutuo entre las naciones.

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Así como la soberanía y la cooperación bilateral para beneficio mutuo y el fortalecimiento continuo de las relaciones entre Venezuela y Colombia.

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