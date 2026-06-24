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La delegación de Venezuela participará desde el 5 de julio en los segundos Juegos Parasuramericanos en Colombia con el objetivo de superar su actuación histórica.

La representación criolla, conformada por 72 hombres y 50 mujeres, buscará mejorar el tercer lugar del medallero general obtenido en la edición de Santiago 2014, donde la nación cosechó 79 preseas.

Venezuela en los Juegos Parasuramericanos

En esta oportunidad, los paratletas nacionales verán acción en 13 de las 14 disciplinas del programa de competencia en suelo neogranadino. Entre ellas destacan disciplinas fuertes como el paratletismo.

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Los deportistas afinan los últimos detalles técnicos y logísticos enfocados en registrar nuevas marcas individuales de cara a este exigente compromiso internacional que reúne a lo mejor de los Juegos Parasuramericanos.

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