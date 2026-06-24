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Las fuertes lluvias registradas durante los últimos días en el sur de China dejaron más de 3.000 personas damnificadas y severas afectaciones estructurales.

El temporal causó el aumento crítico en el nivel de los ríos y embalses, obligando a las autoridades locales a evacuar de emergencia a miles de residentes en las zonas de alto riesgo, especialmente en la provincia suroccidental de Guizhou.

Fuertes lluvias en el Sur de China

Equipos de rescate y contingencia se encuentran desplegados en las comunidades afectadas removiendo lodo, recolectando escombros y trabajando en la restitución de los servicios básicos de electricidad y agua potable.

Por su parte, el Centro Meteorológico Nacional advirtió que el mal tiempo persistirá en varias regiones de la nación asiática. Se mantienen las alertas debido al peligro latente de nuevos deslaves a causa de las inundaciones en China.

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