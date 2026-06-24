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Un conductor de 47 años de edad resultó lesionado este martes 23 de junio por la mañana tras sufrir un volcamiento vial en el kilómetro 135 de la ARC.

El siniestro se registró en el tramo mencionado con sentido Maracay-Valencia, lo que movilizó a los paramédicos y cuerpos de seguridad vial de la zona.

Volcamiento en la ARC con conductor lesionado

El personal de atención prehospitalaria atendió al conductor en el sitio del suceso debido a que presentaba politraumatismos generalizados tras el impacto, logrando estabilizar e inmovilizar sus extremidades para evitar complicaciones mayores.

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Posteriormente, el lesionado fue trasladado de emergencia hasta el Hospital Simón Bolívar de Mariara para recibir la evaluación médica especializada. Las autoridades instaron a los usuarios a mantener la prudencia en las vías para prevenir otro fuerte accidente en la ARC.

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