Compartir

El reconocido cantante salsero dominicano José Bello Suazo, apodado «El Magnate de la Salsa», fallece a los 73 años de edad en la ciudad de Jacksonvill.

Bello muere tras complicaciones de salud derivadas de una severa lesión en su columna sufrida el año pasado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por José Bello (@josebelloelcantautor)

Su esposa, Patricia González, confirmó el deceso ocurrido la noche del lunes 22 de junio en territorio estadounidense, donde el artista permanecía rodeado de sus seres queridos.

Tras el anuncio, los familiares informaron que las exequias y el último adiós del intérprete caribeño se llevarán a cabo en la ciudad de Cali, Colombia, debido al enorme arraigo musical que cosechó en esa región. De este modo fallece el salsero José Bello, dejando un importante legado en los ritmos afroantillanos.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Inglaterra y Ghana empatan sin goles en Boston ¿Cómo queda el Grupo L?