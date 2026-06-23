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Las selecciones de Inglaterra vs Ghana igualaron 0-0 los resultados durante la disputa en el Gillette Stadium por la segunda jornada del Grupo L.

Inglaterra vs Ghana Resultados

Ambos conjuntos quedan con cuatro puntos en la cima de su zona y a un paso de la clasificación. El combinado europeo mantuvo el liderato por diferencia de goles en un partido sumamente táctico.

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El planteamiento defensivo africano neutralizó por completo el dominio de posesión impuesto por el equipo de Thomas Tuchel, dejando la definición de los boletos a la siguiente ronda para la última fecha de este Mundial 2026.

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