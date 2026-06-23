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Se reportan fallas masivas en Instagram y Facebook

By Lubin Molero
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Fallas masivas en Instagram y Facebook
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Usuarios en todo el mundo informaron fallas masivas en las plataformas de Instagram y Facebook, registrando problemas para actualizar el feed de publicaciones, enviar mensajes directos e iniciar sesión en sus cuentas.

Fallas masivas en Instagram y Facebook

De acuerdo con el portal especializado Downdetector, las interrupciones en los servidores comenzaron a reportarse con fuerza después de las 5:00 p.m. (hora de Venezuela).

Ante este colapso técnico de la compañía, se recomienda a las personas evitar cerrar la sesión activa de sus perfiles o intentar cambiar las contraseñas, ya que la falla se origina directamente en la infraestructura central de Meta y el servicio se irá restableciendo de manera progresiva en las próximas horas.

Fallas masivas en Instagram y Facebook
Foto: Cortesía

Esta nueva caída de Instagram y Facebook dejó incomunicados temporalmente a millones de internautas, quienes migraron a otras redes para reportar la situación.

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