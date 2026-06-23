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Durante la apertura del segundo Congreso Mundial de Retailers 2026, se informó que el abastecimiento interno en el país se sustenta actualmente en un 90 % gracias al aparato productivo nacional.

En el encuentro comercial, las autoridades reportaron un incremento del 28 % en el consumo real durante los primeros cinco meses del año. Esto en comparación con el período anterior, proyectando un crecimiento económico anual del 6.5 % avalado por la CEPAL.

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Los datos presentados en el Congreso Mundial de Retailers 2026 también arrojaron un repunte del 147 % en el registro de nuevos comercios. Así como la consolidación de una red de 1.600 supermercados y 6.000 farmacias a nivel nacional.

Por último, los representantes sectoriales destacaron que la red de distribución pública cubre el 37 % del suministro alimentario del territorio, movilizando hasta 30.000 toneladas de productos por fin de semana.

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