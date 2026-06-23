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Una gandola cargada de madera sostuvo un volcamiento a la altura del kilómetro 27 de la Autopista Regional del Centro. Hecho que generó obstaculización en el flujo vehicular con sentido hacia la ciudad de Valencia.

Volcamiento de gandola cargada de madera

El camión de carga pesada quedó varado directamente sobre el canal rápido de la arteria vial, lo que provocó una restricción severa del tránsito en ambas direcciones de la autopista.

Al lugar del suceso acudieron comisiones de los Bomberos del Estado Miranda y efectivos policiales con el propósito de asegurar la zona. Así como brindar asistencia médica preventiva y coordinar las maniobras de remoción del cargamento forestal.

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Vías alternas recomendadas

Las autoridades viales recomiendan a los conductores tomar rutas alternas debido a la fuerte retención vehicular que mantiene paralizado este tramo tras el accidente en la ARC.

El siniestro se localiza específicamente en el sector Cortada de Maturín, dentro del municipio Guaicaipuro del estado Miranda. Una zona cercana a Paracotos y limítrofe con el descenso hacia los Valles del Tuy.

Para esquivar la tranca, los usuarios pueden tomar como ruta alterna la Carretera Panamericana, la cual conecta a Las Tejerías y al estado Aragua con los Altos Mirandinos, extendiéndose en su trayecto final hasta conectar directamente con la ciudad de Caracas.

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