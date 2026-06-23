Compartir

Repleto de tatamis está todo listo para la V Copa Batalla de Carabobo de Karate Do que arranca el miércoles 24 de junio en el Domo Ricardo Pérez Castro, de la Universidad de Carabobo (9:00 a. m.).

Más del millar de atletas dirán presente a la magna cita avalada por la Federación Venezolana de Karate Do (FVKD), anunció el sensei José Mendoza. Vicepresidente del ente nacional y agregó el evento será de alta envergadura porque reunirá a los máximos exponentes.

Atizó el dirigente que el evento es el más grande de masificación, con el aval de la FVKD, presidida por el sensei Miguel Obando, que reunirá a directores. Senseis, entrenadores, árbitros y atletas de la selección nacional, que se darán cita hasta el próximo sábado 27 de junio.

V Copa Batalla de Carabobo de Karate Do en Domo de UC

La quinta edición de la Copa Batalla de Carabobo de Karate Do, es sin duda un evento deportivo de envergadura y con este nuevo torneo ratifica su institucionalidad. Más cuando reúne a karatecas desde la categoría infantil hasta adulto en sus modalidades de kata (formas) y kumite (combate), explicó Mendoza.

Manifestó que reabrir el Domo Ricardo Pérez Castro, de la Universidad de Carabobo con este magno torneo es un honor para la familia de la disciplina marcial. «Ya culminada la remodelación del domo de la UC, luego del convenio con la Asociación de Karate del estado Carabobo ((AKECAR), ahora solo queda los detalles logísticos arranca El venidero campeonato, bajo la batuta de los sensei Ylian Flores, Carlos Flores y mi persona» destacó.

Pesaje, Congresillo y últimos detalles

Asimismo, este martes 23 de junio comenzaron a llegar las delegaciones para comenzar el pesaje de atletas, en horas de la tarde se realizará el Congresillo Técnico y se corrigen detalles para dejar la mesa servida para los combates que comenzarán a partir de las 9:00 de la mañana hasta el próximo sábado 27, en los seis tatamis dispuestos en medio del recinto.

«Esperamos un gran ambiente deportivo en el Domo de la UC. Una fiesta deportiva del karate estadal y nacional durante estos cuatro días» cerró Mendoza.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas