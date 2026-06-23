Compartir

Un cambio tremendo de la selección lusa que jugó ante República Democrática del Congo a la que jugó hoy. Portugal y Cristiano Ronaldo despertaron ante Uzbekistán para lograr el primer triunfo de esta Copa del Mundo FIFA 2026 con pizarra de 5×0.

Cristiano también hizo historia ya que es el primer futbolista en anotar en seis mundiales. CR7 abrió el marcador a los seis minutos, y fue felicitado por todos sus compañeros. Los lusos siguieron atacando.

En el minuto 17 Nuno Mendes anotó el segundo de los portugueses, para ampliar la ventaja, Uzbekistán intento un tanto pero fue anulado por una falta previa. Los lusitanos siguieron llegando poco a poco.

Portugal y Cristiano Ronaldo despertaron ante Uzbekistán

Fue cuando Cristiano nuevamente se lució con el segundo tanto de la tarde, para poner el juego 3×1 al minuto 39. El segundo tiempo empezó ya con más calma, los portugueses seguían arriba pero con mayor tranquilidad.

El entendimiento reinó esta vez, no como lo fue ante Congo, donde estos se vieron con mucha confusión. De esa manera, ya los portugueses seguían atacando ante los uzbecos los cuales tuvieron pocos ataques a puerta.

Al minuto 60, llegó el gol en contra y lo anotó Abduvoid Nematov al minuto 60 para colocar la pizarra 4×1. Al minuto 73, Cristiano intentó pero el arquero uzbeco logró detener la pelota. Antes del pitazo final Rafa Leao aprovechó una pelota que quedó en su camino para anotar el quinto.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas