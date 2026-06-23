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El precio del dólar BCV hoy 23 de junio de 2026 nos indica que la divisa se ubica en la banda de los 610 bolívares. Informó el Banco Central de Venezuela en su página web que el costo de hoy del dólar será de 617,63 bolívares y el euro en 706,91 bolívares.

Para este jueves, el valor del dólar será de 621,52 bolívares y el euro en 707,43 bolívares.

En cuanto al precio de la onza de oro se mantiene en 4.122,81 dólares para hoy. Este indicador ha mostrado signos de desaceleramiento en su costo. Este hace unos meses había llegado a los cinco mil dólares.

También ha estado en baja el precio del petróleo, registrando un costo de 73,72 dólares. A pesar que todavía hay tensión entre Estados Unidos e Irán luego del tratado de paz que se habló la semana pasada.

Se mantiene en recuperación el precio del bitcoin, el cual registra hoy un precio de 64.173,92 dólares, se sigue acercando a los 66 mil dólares. Este es uno de los indicadores más consultados en los últimos días.

Dólar BCV hoy 23 de junio de 2026, pagan ingreso integral a pensionados

Este lunes 22 de junio de 2026, inició el pago del «Ingreso Integral de los Pensionados», correspondiente al mes en curso, a través del Sistema Patria. En ese sentido, se conoció que el monto otorgado es de Bs. 41.090 o US$ 67,09 al tipo de cambio vigente del BCV.

La cifra dada a los pensionados del país tuvo un incremento del 15,09% en bolívares, en comparación con el pago realizado en mayo de 2026. Igualmente, hubo una disminución en el monto en divisas del 1,56%, cuando el valor registrado el mes pasado se situó en US$ 68,16.

Del mismo modo, la entrega de este bono se realiza de manera directa y gradual a los beneficiarios.

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