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Precio del dólar BCV 22 de junio de 2026 y los indicadores del día. Informó el Banco Central de Venezuela en su página web que el costo de hoy del dólar será de 612,43 bolívares y el euro en 702,42 bolívares.

Para este martes el valor del dólar será de 617,63 bolívares y el euro en 706,91 bolívares.

La onza de oro bajó incluso se alejó de los cinco mil dólares, teniendo hoy un costo hoy de 4.205,55 dólares. Este indicador se mantiene bajo y pudiera seguir en descenso en lo que va de mes, luego de estar en 5.500 dólaras.

Al igual que el barril de petróleo que ha estado en un costo de 76,83 dólares, este se ha mantenido en calma. Aunque hay que esperar el desarrollo del conflicto entre Estados Unidos e Irán ya que este pudiera resurgir.

El bitcoin por su parte se ha mantenido con tendencia a la baja, hoy tiene un costo de 63.558 dólares hoy lunes 22 de junio. Este llegó a estar en mayo sobre los 82 y 83 mil dólares, pero ha perdido terreno.

Dólar BCV hoy 22 de junio de 2026 Venezuela y representantes de la CAF exploraron oportunidades para fortalecer el turismo

La ministra de Turismo, Daniella Cabello, sostuvo recientemente una reunión con los representantes del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe en Venezuela (CAF), Xavier Prieto, Ángel Cárdenas y Natalie Martínez, con la intención de explorar oportunidades de cooperación que contribuyan al fortalecimiento del sector turístico venezolano.

En ese sentido, la ministra resaltó la necesidad de impulsar iniciativas vinculadas al desarrollo sostenible, la infraestructura turística, la capacitación, la innovación, la promoción de destinos y el desarrollo de las comunidades que hacen vida en el país.

Destacó que el turismo tiene la capacidad de generar empleo, dinamizar economías locales y convertirse en una poderosa herramienta para el desarrollo.

«Por eso, seguimos construyendo alianzas estratégicas que nos permitan avanzar hacia un modelo turístico más competitivo, inclusivo y sostenible», recalcó.

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