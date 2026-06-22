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La oportunidad perfecta para conectar con la naturaleza, activar el cuerpo y lo más importante, dejar una huella positiva en nuestro entorno será este sábado. Dijo Inparques Carabobo mediante sus redes sociales.

Todo está listo para la Primera Válida EcoSenderista Chuquisaca 2026 Carabobo, la cual será el próximo sábado 27 de junio. En esta jornada se unirán fuerzas para realizar actividades de reforestación devolviéndole la vida verde a nuestros espacios ecológicos.

Primera Válida EcoSenderista Chuquisaca 2026 Carabobo

Desde las siete de la mañana comienza esta actividad ecodeportiva en las Filas Cupira, Parque Nacional San Esteban (Municipio San Diego). Lo mejor será dar algo a nuestro parque el cual es el pulmón del centro del país.

¡Todos somos necesarios! Se convoca a senderistas, montañistas, estudiantes, comunidad ambientalista, rescatistas, instituciones públicas y privadas. Además de empresas y a toda la comunidad en general.

Recuerda lleva tu hidratación además de ropa adecuada, protector solar, gorra, y los zapatos para emprender el camino.

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