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Una tragavenado fue rescatada en El Trigal la noche del viernes 19 de junio dentro de un vehículo en el centro comercial Patio Trigal en la zona norte de la capital del estado Carabobo. Grupos de rescate estuvieron en la captura.

El ejemplar fue vista dentro del vehículo en las ruedas delanteras, uno de los rescatistas supo tomar a la misma y extraerla del vehículo. Esta fue llevada a las instalaciones del Zooaquarium de la ciudad.

Tragavenado fue rescatada en El Trigal, y las recomendaciones

Mantén la calma y aléjate lentamente. La tragavenado (Boa constrictor) no es venenosa, pero puede morder si se siente acorralada. Evita tocarla, hostigarla o matarla. Notifica inmediatamente a los bomberos o a Protección Civil para su captura y reubicación segura.

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¿Qué hacer al encontrarte con una tragavenado?

Mantén tu distancia: Aléjate al menos a un par de metros. No intentes atraparla ni manipularla.

No la ataques: Aunque te intimide por su tamaño, son animales inofensivos para los humanos y vitales para el control de plagas en el ecosistema.

Reporta el avistamiento: Llama a las autoridades locales de emergencia como Protección Civil o los Bomberos para que expertos la reubiquen en su hábitat natural.

Resguarda a tus mascotas: Mantén a tus perros y gatos alejados del animal para evitar accidentes para ambos.

En caso de una mordedura

Conserva la calma: La mordedura de una boa es dolorosa por los dientes, pero al no ser venenosa, no pone en riesgo tu vida.

Lava la herida: Lávate con abundante agua y jabón para evitar infecciones, ya que los reptiles pueden tener bacterias en la boca.

Acude a un centro médico: Dirígete al hospital o ambulatorio más cercano para una evaluación y, si es necesario, recibir una vacuna antitetánica o antibióticos.

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