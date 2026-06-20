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El servicio de pago móvil del Banco Caroní quedará suspendido el día lunes 22 de junio de 2026 aproximadamente por una hora. Indicó esta entidad bancaria en sus redes sociales, a partir de la una y media de la madrugada está programada la suspensión.

La misma obedece a operaciones de la plataforma para ampliar velocidad en sus operaciones financieras. Indicaron que los servicios que estarán suspendidos serán P2P, P2C por ATM otros bancos emisor.

Banco suspenderá servicio de pago móvil

El Banco Caroní uno de los bancos de mayor experiencia en Venezuela, pide disculpas a sus usuarios y agradecen su comprensión.

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