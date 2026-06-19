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El Saime hizo un anuncio en torno a los gestores, destacó el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería que no es necesario contar a estas personas para un trámite.

Bien sea la renovación de una cédula, como el obtener un pasaporte hacerlo es sencillo. Además que en la página del servicio puedes hacer todo directamente sin tener que pagar a un gestor.

Como también puedes dirigirte a las oficinas del Saime para poder obtener la información que necesites. Desde hace tiempo tanto el Saime como otras dependencias buscan evitar el trámite de una persona con un gestor.

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El Saime hizo un anuncio, ¡No pagues a gestores! Tu identidad no tiene precio.

Recuerda que la solicitud de citas para renovación o cedulación por primera vez es un proceso 100% gratuito y seguro. No necesitas intermediarios para tramitar tu documento.

* ​Solo debes ingresar a https://www.saime.gob.ve/

* Inicia sesión o regístrate.

* ​Agenda tu cita de forma directa.

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