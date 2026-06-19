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El Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana informó de un procedimiento donde se dio captura a un sujeto. Esto por el presunto acoso a menores en Valencia. Funcionarios de la Estación Policial Parroquial Miguel Peña del CPNB Carabobo lograron la aprehensión.

Esto al sur de la ciudad, donde se detuvo al hombre de 49 años. Tras recibir una alerta comunitaria sobre una alteración al orden público en el sector Lomas de Funval. Al llegar al lugar, la comisión policial constató que un grupo de personas agredía físicamente al sospechoso.

Aprehendido sujeto por presunto acoso a menores en Valencia

Los efectivos procedieron a resguardar la integridad del sujeto y lo trasladaron a la Estación Policial, donde se presentaron madres afectadas de la comunidad. Denunciando formalmente al ciudadano.

Por presuntos actos de acoso y hostigamiento contra sus hijas, adolescentes de entre 13 y 14 años. El detenido quedó identificado con los apellidos Molina Chávez, de 49 años. El caso fue puesto de manera inmediata a la orden de la Fiscalía 22° del Ministerio Público.

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