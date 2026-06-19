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Autoridades del municipio Juan José Mora reportaron que un joven quedó detenido por un presunto abuso sexual en Morón. Quedando el caso en manos del Ministerio Público del litoral carabobeño.

Un menor de ocho años presuntamente habría sido abusado por parte de una persona conocida de la familia. El pequeño confesó a la abuela lo ocurrido luego que se le viera un comportamiento extraño.

En el sector Santa Ana de ese municipio de la costa carabobeña ocurrió el hecho, el cual será investigado por las autoridades. La abuela denunció el caso ante los funcionarios del CICPC, quienes se dedicaron a la investigación.

Joven quedó detenido por presunto abuso sexual en Morón

El joven de 20 años está señalado de cometer el abuso al pequeño desde que este tenía seis años. Este aprovechaba las ocasiones de estar solo con el niño para presuntamente cometer el abuso.

Se pudo conocer que este había huido de la zona de Morón pero las autoridades lo capturaron en una vivienda de Puerto Cabello, donde estaba escondido. En el celular tenía material “pornográfico infantil” que lo incrimina en el hecho.

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