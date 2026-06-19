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Las autoridades investigan el asesinato de un PNB en Caracas, el hecho ocurrió en la avenida San Martín, Distrito Capital en horas de la madrugada. Los sujetos estaban en una moto y se acercaron al funcionario.

Estos presuntamente intentaron despojarlo del arma de reglamento y lo atacaron con disparos en varias partes del cuerpo. Dichos disparos le causaron la muerte al uniformado, este quedó identificado como Ciro Gavidia.

Investigan asesinato de un PNB en Caracas

Los agresores estaban siguiendo al oficial, cuando este llegó a una zona despejada estos accionaron el arma. Enseguida mediante números de emergencia los habitantes de la zona dieron a conocer la novedad.

Al lugar llegaron las autoridades para iniciar las investigaciones del hecho. Mientras que el cadáver fue llevado a la sede de medicina forense de la capital del país.

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