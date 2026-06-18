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Un hombre asesinó a su pareja en Aragua en el municipio de Costa de Oro, ayer miércoles 17 de junio de 2026. El sujeto luego del hecho se disparó con una escopeta. El hombre quedó identificado como Richard Jesús Arévalo Cuba.

Se pudo conocer que el hecho ocurrió en el sector de Las Ánimas cercano al terminal de pasajeros de Costa de Oro. El hombre envió a sus hijos un mensaje desde su celular, cuando estos entraron a la casa lo encontraron sin vida.

Hombre asesinó a su pareja en Aragua

Las autoridades del estado Aragua tuvieron que desplegarse en el municipio, encontrando el cuerpo sin vida de la mujer en una zona cercana al mirador de Cata. El sujeto degolló a la dama y luego se marchó a la casa.

El CICPC se encargó del levantamiento de ambos cadáveres, que fueron trasladados hasta la sede de medicina forense de Caña de Azúcar, al norte de Maracay. Las autoridades se mantienen en investigación del hecho El caso ha sido uno de los más sonados de la zona costera de esa entidad.

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