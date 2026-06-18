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Las efemérides de hoy 18 de junio, hoy se celebra el Día Internacional del Sushi, a iniciativa de celebrar esta fecha fue de Chris DeMay. Administrador de una página de Facebook sobre sushi en 2009 que propuso la fecha y tuvo mucho éxito a nivel mundial. Hoy en día el sushi es un plato de moda en la gastronomía internacional, pero su origen es muy antiguo. Las primeras referencias datan del año 718 en China.

Se libró la Batalla de Agua Obispo (1813). Este enfrentamiento se enmarca en el contexto de la guerra de independencia de Venezuela.

Se funda la Federación Internacional de Baloncesto, FIBA, en Ginebra, Suiza (1932). Es el organismo rector del baloncesto mundial.

Nace Úrsula Selle (1933) Esgrimista venezolana, que compitió en la prueba individual de florete femenino en los Juegos Olímpicos de 1952.

Nace Paul McCartney (1942) Cantautor, compositor, músico, escritor y actor británico, miembro fundador de la banda de rock The Beatles,

Se firma el Protocolo de Puerto España en Trinidad y Tobago por Venezuela, Guyana y el Reino Unido (1970). El tratado buscaba suspender por doce años la disputa territorial entre Venezuela y Guyana sobre la Guayana Esequiba.

La astronauta estadounidense Sally Ride, se convierte en la primera mujer del continente americano en viajar al espacio exterior (1983).

Efemérides de hoy 18 de junio

Muere Stephanie Kwolek (2014) Química polaco-estadounidense, inventora del poliparafenileno tereftalamida conocido como Kevlar, una fibra de alta resistencia de color amarillo que puede ser hasta cinco veces más resistente que el acero, utilizada en la elaboración de chalecos antibalas.

Muere Susana Duijm (2016) Actriz, modelo y reina de belleza venezolana, primera hispanoamericana en ganar el concurso internacional Miss Mundo en 1955.

El papa Francisco aprueba el decreto que reconoce el milagro atribuido al venerable doctor José Gregorio Hernández y se abre el proceso para su beatificación (2020).

En la Eurocopa de Alemania, Cristiano Ronaldo se convierte en el primer jugador de la historia en participar en seis Eurocopas, tras la victoria de Portugal sobre la República Checa por 2-1 (2024).

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