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La pensión IVSS del mes de julio 2026 ya tiene fecha probable de pago, esto luego del pago del Ingreso Integral tanto a los trabajadores públicos como a los jubilados. Los abuelos cobrarían el aporte de los 130 bolívares el viernes 19 de junio o el lunes 22 de junio.

Las personas de la tercera edad estarían además cobrando ese mismo día los 70 dólares del ingreso integral correspondiente al presente mes. Recordemos que dicho ingreso era denominado anteriormente como Bono Contra la Guerra Económica.

Pensión IVSS del mes de julio 2026

Con la entrega de esta bonificación a los abuelos se cierra el Ingreso Integral, quedando solamente el pago de los bonos como Corresponsabilidad y Formación. Además de Cuadrantes de Paz y Cultores Populares.

Los cuales se hacen a fin de mes por parte de la plataforma Patria al sector de las nóminas especiales del gobierno nacional. Funcionarios de seguridad y rescate además de bomberos y los cultores populares.

Se les recuerda a los usuarios de la plataforma Patria mantener activa la cuenta, entrando a la misma al menos dos veces al mes. Contestar las encuestas que se realizan en la misma mensualmente.

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